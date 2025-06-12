Александр Тихонов: «Загитова достойна того, чтобы ее именем назвали центр фигурного катания. Министр спорта Татарстана не прав»
Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь фигуристки: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».
«Я считаю, что министр спорта Татарстана не прав. Пусть кто-то еще станет олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Татарстане, это в других регионах России их много.
Стадион же будет не для легкой атлетики, а для фигурного катания. Я уверен, что Загитова достойна, чтобы ее именем назвали этот центр. Причем здесь вообще ее возраст? У нас в 17 лет командовали полками.
Меня коммунисты пытались выгнать из сборной по биатлону, когда мне было 29 лет. Потому что я якобы старый. Я боролся еще четыре года, дважды стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Если бы я сдался этим безграмотным товарищам, ничего этого бы не было. Было такое понятие – возрастной ценз. А сейчас надо давать награды только по заслугам», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов.