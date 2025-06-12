Александр Тихонов: «Загитова достойна того, чтобы ее именем назвали центр фигурного катания. Министр спорта Татарстана не прав»

Тихонов считает, что центр фигурного катания в Казани должен носить имя Загитовой.

Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой , который планируется построить в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь фигуристки: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».

«Я считаю, что министр спорта Татарстана не прав. Пусть кто-то еще станет олимпийским чемпионом по фигурному катанию в Татарстане, это в других регионах России их много.

Стадион же будет не для легкой атлетики, а для фигурного катания. Я уверен, что Загитова достойна, чтобы ее именем назвали этот центр. Причем здесь вообще ее возраст? У нас в 17 лет командовали полками.

Меня коммунисты пытались выгнать из сборной по биатлону, когда мне было 29 лет. Потому что я якобы старый. Я боролся еще четыре года, дважды стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Если бы я сдался этим безграмотным товарищам, ничего этого бы не было. Было такое понятие – возрастной ценз. А сейчас надо давать награды только по заслугам», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов.