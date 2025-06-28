  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Рудковская – Загитовой после шоу «Ассоль»: «Это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, и это все ты сделала сама»
35

Рудковская – Загитовой после шоу «Ассоль»: «Это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, и это все ты сделала сама»

Яна Рудковская обратилась к Алине Загитовой после шоу «Ассоль».

Шоу Загитовой «Ассоль» прошло в Санкт-Петербурге. Продюсер Рудковская посетила последний показ.

«Очень благодарна, что сегодня такой человек приехал поддержать вас. Она очень многое сделала для нашего шоу-бизнеса. Мне многому нужно поучиться у вас. Но я уверена, что вы поделитесь со мной этим опытом», – сказала олимпийская чемпионка Загитова.

«Знаете, это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, стильно! И это все ты сделала сама. И в таком юном возрасте.

Понятно, что была команда. Но рулевой командир, капитан этих алых парусов – Алина Загитова!

Ты знаешь, я приготовила тебе искренний подарок. Это мишка-твоя копия с алыми парусами и с корабликом. Хочу, чтобы твой кораблик красиво плыл везде и покорял новые горизонты», – отметила Рудковская.

Также супруга Евгения Плющенко подарила подобные игрушки Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.

«Мой муж считает его своим самым серьезным соперником», – добавила Рудковская про Ягудина.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Между Загитовой и Рудковской – ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕвгения Медведева
logoАлексей Ягудин
logoсборная России
logoАлина Загитова
ледовые шоу
logoЯна Рудковская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова об участии сестры Сабины в шоу «Ассоль»: «Я как старшая сестра учу младшую зарабатывать, монетизировать свой талант»
24сегодня, 14:09
Ягудин пошутил о бесплатных билетах на шоу Загитовой: «Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала – нет»
20вчера, 20:41
«Хотели своим примером показать людям, что не надо обижаться друг на друга». Загитова и Медведева об участии в шоу «Ассоль»
10вчера, 19:36
Главные новости
Алина Загитова: «Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать»
92сегодня, 16:10
Загитова о любимых телешоу: «Любимых нет, бывает, могу посмотреть чуть-чуть «Битву экстрасенсов»
17сегодня, 14:15
Загитова об участии сестры Сабины в шоу «Ассоль»: «Я как старшая сестра учу младшую зарабатывать, монетизировать свой талант»
24сегодня, 14:09
Яна Рудковская показала, как едет в Санкт-Петербург на шоу «Ассоль»
32сегодня, 12:05Видео
Ягудин о Петросян и Гуменнике: «На олимпийском отборе им будет тяжело, потому что несколько лет катались только в России. Можно немного потеряться»
23сегодня, 10:35
Ягудин о выступлении в шоу «Ассоль»: «Двоякое впечатление. Никогда у меня не было такой комбинации утяжелений в костюме»
10сегодня, 10:26
Ягудин о лучших фигуристах XXI века: «Женька Плющенко однозначно должен там быть. Свою кандидатуру сниму, чтобы другие не истерили»
22сегодня, 10:18
Яна Рудковская: «В «Ангелах Плющенко» все контракты подписываются добровольно. По Костылевой – предлагалось подписать один раз, в ноябре. То хотят, то не хотят»
92сегодня, 09:41
Яна Рудковская: «Есть кризисные ситуации: родители – дети – подростки. Нам все помогают, консультируют по сложным вопросам: опека, психологи, ФФККР»
45сегодня, 09:33
Евгений Плющенко: «Подготовка к сезону идет, все пашут и готовятся. Всем ведущим спортсменам программы поставлены»
15сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4022 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
419 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25