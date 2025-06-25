Ишмуратова об отстранении российских спортсменов: «Обидно, что мы стоим коленопреклоненные и ждем какую-то косточку, подачку»

Ишмуратова назвала унизительными санкции в отношении российских спортсменов.

«Сразу вспоминается история 80-х годов, когда наша страна просто не поехала на Олимпийские игры в Америку. Тогда это был очень серьезный политический шаг. Я прекрасно понимаю: то, что происходит сейчас, делается в большей степени для спортсменов, чтобы ребята могли принять участие в соревнованиях, но, честно говоря, обидно. Обидно, что мы все-таки стоим коленопреклоненные и ждем какую-то косточку, подачку от них.

Маловероятно, что Ковентри что-либо изменит, потому что она одна, а один в поле не воин. В любом случае Ковентри будет опираться на целую команду и будет прислушиваться к их мнению. Думаю, что шансов на Олимпиаду 2026 года пока мало, их практически нет.

Понимаете, хочется, чтобы наши ребята выступали на равных условиях. Не в нейтральном статусе, а с флагом, с гимном, как и положено. Все кричат про равенство, что в спорте одни правила для всех, но почему тогда мы выступаем в нейтральном статусе? Это же все-таки унизительно. Поэтому я считаю, что выступать надо, когда все находятся действительно в равных условиях», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.