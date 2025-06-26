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Фетисов о влиянии России на международную политику в сфере спорта: «Растеряли все, что у нас было»

Вячеслав Фетисов заявил, что Россия растеряла влияние на международный спорт.

«Мне очень сложно представить, чтобы американские или, например, китайские спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе и с белым флагом.

Здесь вопрос более глобальный. Это хороший пример для нас в плане аргументации и умения отстаивать свои интересы в высших судебных инстанциях.

Это больше всего говорит о нашем влиянии на международную политику в сфере спорта. Растеряли все, что у нас было: авторитет, личные контакты.

Нам надо было в самом начале ставить все на свое место, а мы с каждым месяцем соглашаемся на всякие условности, которые ничего общего ни с хартией МОК, ни с правами человека не имеют.

В мире сейчас идет больше 20 военных конфликтов – и никакой реакции. Конечно, отношение здесь предвзятое. Если бы я находился в МОК или имел какое-то влияние на происходящее, мог бы сказать что-то против.

То, что сейчас ничего не происходит, а отстранены только мы и белорусские ребята, – очень плохо», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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