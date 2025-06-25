Ирина Роднина: «Бах сделал столько плохого, даже не для российских спортсменов отдельно, а для всего олимпийского движения»

Ирина Роднина не считает достижением Томас Баха участие россиян в Олимпиаде-2024.

«Если мы радуемся крохам со стола и объедкам, а он это считает своим достижением, то у нас явно не совпадают интересы.

Бах сделал столько плохого, даже не для российских спортсменов отдельно, а для всего олимпийского движения в целом», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.