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Ирина Роднина: «Бах сделал столько плохого, даже не для российских спортсменов отдельно, а для всего олимпийского движения»

Ирина Роднина не считает достижением Томас Баха участие россиян в Олимпиаде-2024.

«Если мы радуемся крохам со стола и объедкам, а он это считает своим достижением, то у нас явно не совпадают интересы.

Бах сделал столько плохого, даже не для российских спортсменов отдельно, а для всего олимпийского движения в целом», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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