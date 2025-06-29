Тарасова об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина: «Думаю, это было бы потрясающе. Был бы полный зал любви»

Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина.

«Хорошо отношусь к идее совместного шоу Ягудина и Плющенко . Думаю, это было бы потрясающе.

Пришли бы люди, которые любят их: кто-то одного, кто-то второго, а кто-то — всех вместе. Был бы полный зал любви и ожидания прекрасного шоу. Это было бы масштабно!» – рассказала Татьяна Тарасова .