Тарасова об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина: «Думаю, это было бы потрясающе. Был бы полный зал любви»
Тарасова оценила идею проведения совместного шоу Плющенко и Ягудина.
«Хорошо отношусь к идее совместного шоу Ягудина и Плющенко. Думаю, это было бы потрясающе.
Пришли бы люди, которые любят их: кто-то одного, кто-то второго, а кто-то — всех вместе. Был бы полный зал любви и ожидания прекрасного шоу. Это было бы масштабно!» – рассказала Татьяна Тарасова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
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