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Рудковская о стоимости шоу Загитовой «Ассоль»: «По моим скромным подсчетам – около 120 миллионов рублей»

Рудковская назвала стоимость шоу Загитовой «Ассоль».

«По моим скромным подсчетам, около 120 миллионов рублей. Огромная команда делала «под ключ», режиссерско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше.

Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дегтя в бочке с медом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мед сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал», – рассказала Рудковская.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoЯна Рудковская
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