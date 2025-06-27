Ягудин пошутил о бесплатных билетах на шоу Загитовой: «Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала – нет»
Премьера рок-мюзикла на льду состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.
«Как вам рок в фигурном катании? У меня до сих пор тушь течет от того, что сегодняшний день состоялся, от того, что это шоу состоялось. Несколько лет назад мы выступали под спокойные композиции, в основном классические.
Даже поверить не могли, что слова войдут в программы, что мы сможем использовать песни, вокальные композиции. И как участник сегодняшнего вечера и отец двух дочерей, которые живут в этом мире, я не то что говорю о шансе для рока. Он уже есть. Появился здесь на долгие годы вперед», – сказал Ягудин.
«Ожидать рэп в фигурном катании? Рэп потихоньку тоже приходит. Раньше в Санкт-Петербурге ходили с барсетками, а сейчас мы уже не понимаем, как существовать без ИИ. Границ нет в любом творчестве, а это творчество. Рэпу быть», – добавил он.
Олимпийский чемпион 2002 года пошутил, что Загитова не разрешила ему бесплатно взять билеты на шоу для родителей.
Ягудин: Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала – нет. Потому что все это работает. Все в работу (улыбается).
Загитова: Это недостоверная информация (улыбается).