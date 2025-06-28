Алина Загитова: «Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать»

Алина Загитова рассказала, где сейчас учится.

– Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, что у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать. Но мы не знаем, что будет завтра, все постепенно.

– Можно сказать, что это будет безызбежно?

– Скоро новое слово придумаю, как придумаю – сразу вам скажу (улыбается), – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.