Алина Загитова: «Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать»
Алина Загитова рассказала, где сейчас учится.
– Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, что у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать. Но мы не знаем, что будет завтра, все постепенно.
– Можно сказать, что это будет безызбежно?
– Скоро новое слово придумаю, как придумаю – сразу вам скажу (улыбается), – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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