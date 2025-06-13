Екатерина Боброва: «Когда Петросян будет выходить на лед без флага и гимна, все будут знать, какую страну она представляет. И в глубине души Аделия будет кататься за Россию»

Боброва оценила перспективы Петросян и Гуменника на олимпийском отборе.

– ISU принял решение не допускать наши пары. Насколько это несправедливо?

– Я смотрю на это более позитивно, не в таком ключе, как вы спросили. Я рада, что допустили мальчика и девочку. Давайте порадуемся, что первый шаг сделан, и обязательно будем болеть за Аделию и Петю (Гуменника). Сначала на отборочном турнире, потому что все равно нужно туда доехать, его пройти. Я не сомневаюсь, что все в руках и ногах Аделии с Петей.

Потом – собраться, поехать на Олимпийские игры и показать, что мы еще о-го-го! Что за это время мы не растеряли уровень и можем бороться за самые высокие места на пьедестале Олимпийских игр.

Это будет колоссально сложно. Это нужно понимать и сразу принять, чтобы не строить себе и болельщикам никаких воздушных замков. Но я думаю, если Петя и Аделя максимально справятся со своим контентом и со своими, надеюсь, прекрасными постановками следующего сезона, которые мы узнаем только в сентябре, судьи не сумеют поставить их ниже, чем они могли бы быть.

В любом случае я очень рада, что эти двери приоткрылись, и когда Петя с Аделей прекрасно справятся, дверь в следующий сезон станет еще шире.

– Верите, что Аделия все-таки станет олимпийской чемпионкой?

– Я не буду кидаться такими словами, просто хочу, как спортсменка спортсменке, пожелать ей здоровья, беречь себя. Все очень сильно зависит от настроя. В любом случае она будет знать, что за ней вся Россия. Когда она будет выходить на лед без флага и гимна, все равно все будут знать, какую страну она представляет. И она в глубине души, конечно же, будет кататься за Россию.

– Как думаете, Петр сможет за тройку побороться?

– Зависит от очень многих факторов. Можно сказать как и да, так и нет. Будет зависеть и от качества постановки. Считаю, что постановка – это очень важно для фигуриста, тем более для того, кто борется за высокое место. Будет зависеть и от его контента, и как он на протяжении сезона будет с ним справляться. Заявку хорошо бы уже сделать на отборочном турнире на Олимпиаду, – сказала олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва.