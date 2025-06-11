Тарасова допустила, что на Олимпиаде в Италии не будет россиян: «Все для этого делают, оставили только двух человек. Будем молиться за наших ребят»

Тарасова допустила, что на Олимпиаде-2026 вообще не будет российских спортсменов.

Четыре фигуриста-одиночника получили нейтральные статусы от ISU для поездки на олимпийский отбор – Аделия Петросян и Петр Гуменник (основные), Алина Горбачева и Владислав Дикиджи (запасные). Пары и танцевальные дуэты из России на отбор не допущены.

– Допускаете, что на Олимпиаде не будет российских спортсменов?

– Они все для этого делают, для этого оставили только двух человек. Только эти два спортсмена достойны, как они решили... Даже не хочу об этом говорить. Я не верю им, никакого справедливого решения они не примут. Про зимнюю Олимпиаду они вообще разговаривать не хотят. Будем Богу молиться за наших двух ребят, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов под нейтральным флагом.

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