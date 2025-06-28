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«Инцидент уже несколько дней как мирно урегулирован. Как все это попало в сеть – непонятно». Журналист Жуков о ситуации вокруг Костылевой

Журналист Жуков рассказал, что инцидент с участием мамы Костылевой урегулирован.

Накануне вечером в сети появились видео, на которых мама фигуристки Елены КостылевойИрина Костылева – якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», и ее забрала полиция.

«Добавлю от себя по ситуации. Пообщался со знающими людьми – говорят, спорные инциденты в академии действительно случаются. Есть конфликт между родителями, настоящая война кланов. Друг на друга периодически пишутся заявления. Порой доходит до полиции. Но, как говорят, всегда все заканчивается мирно. Просто уже такая вот данность жизни.

Инцидент, о котором стало известно сегодня вечером, уже тоже несколько дней как мирно урегулирован. Как я могу понять, Ирина не собиралась публиковать ничего из того, что мы увидели. Как это все попало в сеть – ни я, ни люди внутри так до сих пор и не поняли.

Вчера и сегодня Лена уже действительно спокойно тренировалась в «Ангелах Плющенко». Участвовала в контрольных прокатах, сегодняшним вечером катала короткую программу с тройным акселем. Видео, размещенное выше, было записано около 20:30 – 20:40 27 июня. То есть на этот момент все уже было тихо. Но получилось, как получилось.

Вместо эпилога. От себя лично хочу пожелать всем родителям любить детей – своих и по возможности чужих тоже. А если не любить (в смысле чужих), то хотя бы просто относиться к ним терпимее. Тогда подобного в нашем фигурном катании станет меньше.

Ну а в целом конфликтные ситуации в фигурном катании должен разбирать комитет по этике. Помните, создавали такой с помпой? Пора ему, видимо, поработать», – написал Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

«Успокойтесь, со мной все нормально, а уж тем более с Ленусей». Мама Костылевой записала обращение к болельщикам

Плющенко о ситуации с Костылевой: «Это фейковая история. Все в порядке, девочка работает, нет проблем»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
logoАкадемия Плющенко
Елена Костылева
logoсборная России
Ирина Костылева
женское катание
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