Плющенко о ситуации с Костылевой: «Это фейковая история. Все в порядке, девочка работает, нет проблем»

Плющенко назвал «фейковой историей» ситуацию вокруг Елены Костылевой.

Накануне вечером в сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», и ее забрала полиция.

«Не обращайте внимания, это все фейковая история. Все в порядке. Девочка работает, все хорошо, нет проблем. Катаемся на мотоцикле, она гуляет, бегает, прыгает. Все в порядке», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко .

«Успокойтесь, со мной все нормально, а уж тем более с Ленусей». Мама Костылевой записала обращение к болельщикам