Митрофанова поставила произвольную программу Костылевой

Екатерина Митрофанова поставила произвольную программу Елене Костылевой.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

«Елена Костылева на этой неделе приступила к работе над новой короткой программой с постановщиком Юрием Бурейко.

А произвольная уже полностью готова. Ставила новую произвольную программу Елене Костылевой Екатерина Митрофанова», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в короткой программе фигуристка будет кататься под песни Леди Гаги, в произвольной – под музыку из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

Костылевой 13 лет, она является победительницей первенства России среди юниоров.