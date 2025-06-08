Митрофанова поставила произвольную программу Костылевой
Екатерина Митрофанова поставила произвольную программу Елене Костылевой.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».
«Елена Костылева на этой неделе приступила к работе над новой короткой программой с постановщиком Юрием Бурейко.
А произвольная уже полностью готова. Ставила новую произвольную программу Елене Костылевой Екатерина Митрофанова», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в короткой программе фигуристка будет кататься под песни Леди Гаги, в произвольной – под музыку из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
Костылевой 13 лет, она является победительницей первенства России среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм «Ангелов Плющенко»
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