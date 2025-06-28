Загитова о бюджете шоу «Ассоль»: «Это конфиденциальная информация»

Алина Загитова отказалась раскрыть бюджет шоу «Ассоль».

Премьера рок-мюзикла на льду состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

«Так как я контролирую абсолютно все, я смотрю все сметы, я смотрю расположение афиш, где они, почему они здесь стоят, а не вот здесь, – здесь более людно. Поэтому могу сказать, что каждая копеечка была уплачена по максимуму», – сказала Загитова.

Также фигуристку спросили о стоимости постановки.

«Скажу я вам, конечно. Это конфиденциальная информация», – ответила она.