Загитова о бюджете шоу «Ассоль»: «Это конфиденциальная информация»
Алина Загитова отказалась раскрыть бюджет шоу «Ассоль».
Премьера рок-мюзикла на льду состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.
«Так как я контролирую абсолютно все, я смотрю все сметы, я смотрю расположение афиш, где они, почему они здесь стоят, а не вот здесь, – здесь более людно. Поэтому могу сказать, что каждая копеечка была уплачена по максимуму», – сказала Загитова.
Также фигуристку спросили о стоимости постановки.
«Скажу я вам, конечно. Это конфиденциальная информация», – ответила она.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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