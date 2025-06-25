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Хореограф Чистякова: «Разрабатывая костюм для программы Угожаева под Linkin Park, мы представляли себе общий стиль. ИИ сгенерировал окончательный вариант»

Хореограф рассказала, что костюм Угожаева для короткой программы сгенерировал ИИ.

Хореограф Валерия Чистякова заявила, что искусственный интеллект помогает при разработке костюмов фигуристов.

«ИИ прекрасен при разработке костюмов для выступлений – сильно экономит время и упрощает коммуникацию между хореографом или тренером и собственно швейных дел мастером. Ты сразу можешь наглядно показать, что тебе нужно. Приходишь с готовой картинкой, которую, что важно, не нашел где-то в интернете, а придумал сам. Ну а нейросети просто помогли эту задумку воплотить.

Такой подход минимизирует варианты ошибок. Например, разрабатывая костюм для прошлогодней программы Николая Угожаева под музыку американской группы Linkin Park, мы сразу представляли себе общий стиль: джинсы, рваный свитер. ИИ сгенерировал окончательный вариант», – сказала Чистякова.

При помощи ИИ хореограф разработала два костюма для фигуристки Софьи Шепелевой – «Мотылек» и «Виолончель».

«Мне хотелось, чтобы второй костюм воплощал в себе этот струнный инструмент, и, надо сказать, я очень довольна результатом. Но есть проблема: ИИ, безусловно, может создать что-то очень интересное, но не факт, что в этом можно будет кататься. Поэтому костюмы швеям приходится доводить до ума исключительно в ручном режиме», – добавила специалист.

Также она ответила на вопрос, может ли ИИ справиться с постановкой программы.

«Мне очень нравится с этим забавляться. Я даже как-то попросила искусственный интеллект придумать современный танец – но не на льду, а на полу. ИИ справился с этим отвратительно. Он неспособен творчески мыслить, вот в чем проблема.

Наверняка многие видели, как искусственный интеллект пытается сделать балет. На выходе получается чудище с каким-то невероятным количеством рук и ног, которое пытается что-то делать на сцене. Хотя не исключаю, что когда-нибудь эта проблема будет решена», – отметила Чистякова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
Искусственный интеллект
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Николай Угожаев
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