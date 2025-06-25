Алексей Мишин: «Туктамышева давно завершила карьеру»

Алексей Мишин заявил, что Елизавета Туктамышева завершила карьеру.

Фигуристку включили в список тренеров, работающих со сборной Санкт-Петербурга.

«Так ясно, что она давно завершила карьеру. Странный вопрос», – сказал тренер спортсменки Мишин.

Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла. 28-летняя фигуристка – чемпионка мира 2015 года, призер ЧМ, чемпионка Европы.