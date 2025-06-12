Гуменник и Туктамышева вместе находятся в США. Фото с ними опубликовала американская фигуристка Оливия Джун
Фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева находятся в США.
Ранее сообщалось, что Гуменник прилетел на сборы к тренеру Рафаэлю Арутюняну.
Фото с фигуристами опубликовала в соцсети 12-летняя спортсменка из Калифорнии Оливия Джун. «Так счастлива увидеть их обоих», – написала она.
Туктамышева и Гуменник состоят в отношениях («Спорт-Экспресс»)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Оливии Джун
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