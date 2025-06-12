Гуменник и Туктамышева вместе находятся в США. Фото с ними опубликовала американская фигуристка Оливия Джун

Фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева находятся в США.

Ранее сообщалось, что Гуменник прилетел на сборы к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

Фото с фигуристами опубликовала в соцсети 12-летняя спортсменка из Калифорнии Оливия Джун. «Так счастлива увидеть их обоих», – написала она.

Туктамышева и Гуменник состоят в отношениях («Спорт-Экспресс»)