Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга

Елизавета Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Петербурга.

Фигуристка включена в список тренеров и иных специалистов, работающих со спортивной сборной командой, который размещен на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Отмечено, что она является тренером.

Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла. 28-летняя фигуристка – чемпионка мира 2015 года, призер ЧМ, чемпионка Европы.