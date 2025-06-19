Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга
Елизавета Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Петербурга.
Фигуристка включена в список тренеров и иных специалистов, работающих со спортивной сборной командой, который размещен на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Отмечено, что она является тренером.
Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла. 28-летняя фигуристка – чемпионка мира 2015 года, призер ЧМ, чемпионка Европы.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация фигурного катания СПб
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