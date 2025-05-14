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Вероника Жилина: «Буду счастлива в будущем представлять Азербайджан. Очень жду разрешения на мой переход»

Фигуристка Вероника Жилина надеется получить разрешение на переход в Азербайджан.

Накануне исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) отказал Жилиной в переходе.

«Дорогие друзья, спасибо всем за переживания.

Наверняка многие из вас в курсе, что я пережила тяжелейшую травму позвоночника, лечилась и очень долго восстанавливалась, поэтому я уже два сезона (23/24 и 24/25) не выступала в России ни на одном официальном старте. И я не являюсь членом сборной России (Жилина входит в резервный состав сборной России – Спортс’‘).

Выдержать все испытания я смогла благодаря моей семье: моим маме и папе, моей сестре и моему тренеру Евгению Викторовичу (Плющенко).

Я хочу, чтобы вы знали: я очень благодарна России и всем, кто хоть в чем-то мне помогал здесь, я ценю вклад каждого в мое развитие и становление и, конечно, вашу поддержку. Я тренировалась в частной академии, но всегда ощущала себя членом большого сообщества фигуристов.

С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан – страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег.

Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, которой сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце. ♥️ 🇦🇿 Очень жду разрешения на мой переход!

А еще мне завтра исполняется 17 лет, и я буду очень благодарна всем за поддержку меня на новом пути 🙏🏻», – написала фигуристка.

В сезоне-2022/23 Жилина победила в финале Гран-при России среди юниорок, была серебряным призером юниорского первенства страны.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Вероники Жилиной
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