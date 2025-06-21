Александра Степанова и Иван Букин возобновили тренировки после отпуска

Александра Степанова и Иван Букин приступили к тренировкам.

Букин опубликовал в соцсети видео, где показал, как дуэт вышел на лед после отпуска.

«Это кайф, наслаждение. Мы все соскучились по льду, получили много удовольствия. Так что увидимся», – сказал фигурист.

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU