Александра Степанова и Иван Букин возобновили тренировки после отпуска
Александра Степанова и Иван Букин приступили к тренировкам.
Букин опубликовал в соцсети видео, где показал, как дуэт вышел на лед после отпуска.
«Это кайф, наслаждение. Мы все соскучились по льду, получили много удовольствия. Так что увидимся», – сказал фигурист.
Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Букина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости