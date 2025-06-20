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Тарасова не согласна со словами Дегтярева о «липовых чемпионах»: «Никто из тех, кто получил награды, не будет думать, что они у них другой ценности»

Татьяна Тарасова не согласилась со словами министра спорта о «липовых чемпионах».

– [Министр] Дегтярев назвал «липовыми чемпионами» спортсменов, которые побеждают на международных соревнованиях по фигурному катанию без конкуренции со стороны россиян. Согласны ли вы?

– Я с этой точкой зрения не согласна. Мы дисквалифицированы и поэтому не выступаем. Это не значит, что спортсмены из других стран не могут выступать и завоевывать высокие места.

– По словам Костомарова, когда российские спортсмены вернутся на международные турниры, все осознают, что без россиян награды не имели особой ценности.

– Конечно, мы вернемся. Но никто из тех, кто получил награды, не будет думать, что они у них другой ценности. Они выигрывали соревнования, в которых участвовали.

Мне кажется, что надо было с самого начала действовать очень точно по отношению к нашим спортсменам, бороться за то, чтобы их допустили, потому что они лично к этому недопуску не имеют никакого отношения. Их недопуск – это несправедливость.

Соревнования, к сожалению, проходили и проходят без наших спортсменов. И когда это закончится, мы не знаем, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Российские фигуристы не выступали на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Министерство спорта России
ОКР
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