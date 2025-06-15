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Михаил Дегтярев: «Обязательно будем продвигать наших представителей во все руководящие органы международных спортивных организаций»

Дегтярев намерен продвигать представителей РФ в руководство спортивных федераций.

Об этом он рассказал во время посещения чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште. 

«Ближайший визит – в Белоруссию на Кубок сильнейших атлетов. С министром спорта Белоруссии мы согласовали совместный календарный план. Впереди также поездки по странам Азии и Европы.

Важно отметить, что я исключен из санкционных списков ЕС, что позволяет мне свободно находиться здесь и использовать эту площадку для переговоров.

Далее планируем визиты в западные страны, включая участие в конференции сторон ЮНЕСКО по антидопингу в Париже. Обязательно будем продвигать наших представителей во все руководящие органы международных спортивных организаций.

Посещение международных стартов для меня – не самоцель. Я не езжу просто как болельщик. Мои поездки возможны только при наличии запланированных рабочих встреч с высокопоставленными представителями МОК или международных федераций», – заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ОКР
ТАСС
Министерство спорта России
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