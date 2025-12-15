  • Спортс
  • Мария Захарова о травме: «Врачи давали ноге шанс 50 на 50. Понимала, что с карьерой придется закончить, думала только о том, чтобы можно было просто ходить»
Фигуристка Захарова: восстанавливаться от травм было морально и физически тяжело.

Фигуристка Мария Захарова рассказала, что в период восстановления от травмы думала о завершении карьеры в спорте.

– У тебя была травма, из-за которой ты пропустила достаточно много. Как справлялась и восстанавливалась?

– Было достаточно тяжело и морально, и физически. Меня поддерживали близкие, семья. Справилась. Наверное, физически было легче после травмы восстановиться и все это переносить, чем морально, потому что у меня таких травм раньше не было. И врачи не говорили, что будет, смогу я выходить дальше на лед или нет. Никто никаких надежд мне не давал, но, слава богу, все сложилось наилучшим образом.

– Были ли мысли все бросить?

– Были. Врачи давали шанс ноге 50 на 50. Понимала, что с карьерой придется закончить. Думала только о том, чтобы мне просто можно было ходить. Так продолжалось около 4–5 месяцев, потом удалось выбраться из этой ситуации. Поддержка близких помогла.

– У тебя было два перерыва после травм. После того, как ты вернулась и восстановилась, случилось столкновение с другим фигуристом. Что там произошло?

– Я вернулась после травмы, восстановила четверной тулуп очень быстро, где-то за месяц. Прихожу на тренировку и по кругу решила сделать дупель. Посмотрела – никого нет, начинаю заезжать, уже стою, чтобы оттолкнуться, прыгнуть, и там мальчик выезжает с лутца, начинает замахиваться на тулуп. А этот мальчик, он такой очень «сухой», весь на мышцах, и я понимаю, что эта нога летит в меня... Ударила выше колена.

Я упала, сначала вообще не поняла, что случилось. Думала, чуть-чуть порезала, ничего страшного. Начинаю вставать, ко мне подъезжает второй тренер, я смотрю, у меня просто... У меня кровь хлещет, фонтанчиком начала литься. Меня выносят, мы ждем скорую, 20 минут. Сначала добежал врач из ЦСКА – она была на другом катке.

Мне все забинтовали, привезли в больницу, сделали УЗИ. Так получилось, что удар пришелся рядом с коленной чашечкой, врачи боялись, что какие-то осколки там могли остаться. Сделали операцию, а потом сообщили, что мне очень повезло: не было задето ничего, кроме четырехглавой мышцы и нервов всяких – чашечка и сухожилия остались целыми.

Восстановление было долгим, потому что я согнуть ногу не могла из-за повреждения мышцы – ее зашивали. Приходилось разрабатывать. Порез случился в октябре 2024 года, полноценно тренируюсь примерно с апреля, – сказала Захарова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Мария Захарова
женское катание
logoсборная России
травмы
