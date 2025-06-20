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Роман Костомаров: «Когда мы приедем на соревнования, все поймут, что награды, завоеванные без России, теряют свой вес и ценность»

Роман Костомаров заявил, что медали, завоеванные без России, теряют ценность.

«Очень много несправедливости по отношению к нашей стране не только в политике. Это коснулось и нашего спорта, хотя спорт всегда объединял и сближал народы, был вне политики.

Важно в нашей ситуации продолжать работать, тренироваться, поддерживать спортсменов, проводить больше турниров, чтобы молодежь ставила цели и была мотивирована. Рано или поздно мы выйдем на международный уровень, будем выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира, это самые главные турниры для всех, каждый хочет побеждать там.

Важно держать высочайший уровень в России, потому что когда мы приедем на соревнования, все поймут, что награды, завоеванные без России, теряют свой вес и ценность», — заявил Костомаров во время сессии «Спорт как универсальный язык диалога» на Петербургском международном экономическом форуме. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
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