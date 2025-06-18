Навка о своей школе: «В планах — набрать танцевальную группу»
Татьяна Навка сообщила о планах создать танцевальную группу в ее школе.
На катке «Навка Арена» уже тренируются представители одиночного и парного катания.
«Алексей Тихонов с Анастасией Мухортовой и Дмитрием Евгеньевым перешли к нам на арену. В планах — набрать танцевальную группу», — сказала Навка.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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