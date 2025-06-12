Александр Жулин: «Рад, что Худайбердиева осталась при фигурном катании. Желаю ей всего хорошего, а советов давать не буду»
Александр Жулин рад, что Елизавета Худайбердиева осталась в фигурном катании.
Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении спортивной карьеры. 12 июня «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя Худайбердиева вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию.
«Конечно, рад, что она осталась при фигурном катании. Желаю ей всего хорошего, а советов давать не буду», — сказал Жулин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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