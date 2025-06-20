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Агаларов о строительстве ледовой арены в Азербайджане: «Плющенко пообещал вырастить настоящих будущих чемпионов»

Эмин Агаларов заявил, что Плющенко обещал вырастить чемпионов для Азербайджана.

Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская будут партнерами Агаларова в проекте по строительству ледового дворца в Азербайджане.

«Когда-то в детстве мои родители жили на Патриарших прудах, и когда лед зимой замерзал, я любил кататься на коньках и играть в хоккей.

После моего знакомства и близкой дружбы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко они пригласили меня на ледовую площадку и на арены, которые они построили для тренировок хоккеистов и фигуристов.
 
Я поехал, посмотрел, был очень удивлен уровнем услуг и концепции, которую они представляют. И, естественно, мы подумали, что было бы неплохо тоже построить подобное (в Азербайджане), но дать еще одну грань и построить трибуны. Это позволило бы проводить там не только международные соревнования, но и шоу, которыми занимается Яна.

Евгений, в свою очередь, пообещал вырастить настоящих будущих чемпионов. Я бы очень хотел, чтобы он в этом поучаствовал. Это еще одна грань взаимодействия между Азербайджаном и Россией», – сказал бизнесмен на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
сборная Азербайджана
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Р-Спорт
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