Продажи билетов на шоу Загитовой «Ассоль» резко выросли за последние два дня

В продажах билетов на ледовое шоу Загитовой «Ассоль» произошел резкий скачок.

Рок-мюзикл по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса», продюсером которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, покажут 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.

За последние два дня на шоу продали 1857 на три представления. За такой же период перед этим с 14 по 16 июня – продали 168 билетов на три представления.

При этом больше всего скупают отдельные секторы: 211 и 206 на всех трех шоу (секторы с самыми дешевыми билетами, с ограниченной видимостью), а также центральные секторы – 216 и 201.

Самый заметный скачок продаж – на шоу 28 июня: за два дня продали 707 билетов на 14:00 (ранее динамика на таком же отрезке составляла около 50 билетов) и 827 билетов на 19:00 (ранее динамика на таком же отрезке составляла около 40 билетов).

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили