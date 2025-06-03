Туктамышева о шоу в Монголии: «Здорово, что есть такой способ продвигать фигурное катание. Найдутся люди, которые им заинтересуются»

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в шоу в Монголии.

24-25 мая в Улан-Баторе состоялось ледовое шоу Евгении Медведевой.

«Главная наша задача была – сделать яркое и насыщенное шоу, чтобы никто не скучал и не грустил. Возможно, это неожиданно, но монгольские зрители имеют представление о фигурном катании. На арене была великолепная поддержка: зал не до конца заполнился, но этого не ощущалось. Зрители хорошо нас принимали – я чувствовала поддержку, слышала крики.

Безумно приятно кататься в такой обстановке. И мне понравилось, что поддерживали всех без исключения. Монголия меня этим тоже удивила – до поездки мне казалось, что зрители придут скорее из любопытства.

Поездка в страну, для которой фигурное катание – нетипичный спорт, всегда интересна. Я бы съездила в Таиланд. Обожаю совмещать приятное с полезным. Так что давайте делать шоу в курортных странах, в идеале – 2-3 шоу, а потом еще 2-3 дня отдыха. Бали, Пхукет, Филиппины – я первая побегу выступать в этих шоу, ха-ха.

А если серьезно, то здорово, что есть такой способ продвигать фигурное катание. Для этих стран – это экзотический вид. Но наш спорт может быть и любительским, и профессиональным абсолютно везде. И даже там, где сейчас он непопулярен, найдутся люди, которые им заинтересуются. Если сделать катки – даже в торговых центрах – то это уже поднимет популярность фигурного катания.

Если мы и дальше будем проводить такие мероприятия с классными спортсменами и яркими программами, то сможем заинтересовать больше людей, сподвигнем их заниматься. Неплохо было бы привозить в такие страны специалистов для работы с местными. Вот для Монголии это только начало, но и для него необходим интерес», – написала Туктамышева в своем блоге на Спортсе’’.

«Шоу в Монголии зависело… от пробок в городе». Лиза Туктамышева и экзотический тур