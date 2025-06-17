Игнатов о том, как видит их с Трусовой семью через 5 лет: «Надеюсь, с нами будет жить не сильно больше собак»

Трусова и Игнатов ответили на вопросы об отношениях и совместной жизни.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова ) и ее супруг Макар Игнатов записали видео с ответами на вопросы болельщиков.

– Часто ревнуете друг друга?

Макар : Я – нет.

Александра : Я – да. Я всегда. Я ревнивая. Что поделать? Мне в принципе не нравится, когда Макар стоит и общается с другими девушками.

Макар : На бабушку мою как-то наехала.

Александра : Это вообще-то неправда!

Макар : Или: «Че тебе за Даша пишет?» А это сестра.

– Как вам живется вместе?

Макар : Мне приходится раньше вставать и позже ложиться.

Александра : Это единственная наша проблема. Конечно, нет, но ответим так.

– Какой вы видите вашу семью через пять лет?

Макар : Я надеюсь, с нами будет жить не сильно больше собак (сейчас с ними живет шесть собак – Спортс’‘). Да не знаю, главное, чтобы все хорошо было, чтобы все здоровы были.

Александра : Наверное, я согласна, но не буду загадывать. Мне кажется, что надо жить сегодняшним днем.

– Как проходит ваш обычный день, ваша рутина?

Макар : Сейчас по-разному, а так обычно как-то вокруг тренировочного процесса крутится.

Александра : А я в беременность ничего не делаю. Ну так, иногда на премии поедем, иногда на какие-то дни рождения. Недавно даже уборкой занимались. Это вообще нонсенс. Для меня уборкой заниматься – это что-то невероятное.

– Как думаете, кто больше тратит денег?

Макар : Александра Вячеславовна.

Александра : Конечно, я. Тут вообще даже думать не надо.

– Удается ли совместно заниматься бытом, если ты сова, а Саша – жаворонок? Не сбивает ли это Саше ритм жизни и режим?

Макар : Это сбивает ритм жизни и режим мне. На самом деле, мне кажется, я вечером более активный, поэтому я вечером что-то делаю, а Саша утром. Потому что мне утром тяжело. Я утром хожу, брожу, с собаками выходим гулять – я иногда потом не помню, как мы вообще гуляли.

Александра : Распределяем обязанности, в общем.