Игнатов о том, как видит их с Трусовой семью через 5 лет: «Надеюсь, с нами будет жить не сильно больше собак»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов записали видео с ответами на вопросы болельщиков.
– Часто ревнуете друг друга?
Макар: Я – нет.
Александра: Я – да. Я всегда. Я ревнивая. Что поделать? Мне в принципе не нравится, когда Макар стоит и общается с другими девушками.
Макар: На бабушку мою как-то наехала.
Александра: Это вообще-то неправда!
Макар: Или: «Че тебе за Даша пишет?» А это сестра.
– Как вам живется вместе?
Макар: Мне приходится раньше вставать и позже ложиться.
Александра: Это единственная наша проблема. Конечно, нет, но ответим так.
– Какой вы видите вашу семью через пять лет?
Макар: Я надеюсь, с нами будет жить не сильно больше собак (сейчас с ними живет шесть собак – Спортс’‘). Да не знаю, главное, чтобы все хорошо было, чтобы все здоровы были.
Александра: Наверное, я согласна, но не буду загадывать. Мне кажется, что надо жить сегодняшним днем.
– Как проходит ваш обычный день, ваша рутина?
Макар: Сейчас по-разному, а так обычно как-то вокруг тренировочного процесса крутится.
Александра: А я в беременность ничего не делаю. Ну так, иногда на премии поедем, иногда на какие-то дни рождения. Недавно даже уборкой занимались. Это вообще нонсенс. Для меня уборкой заниматься – это что-то невероятное.
– Как думаете, кто больше тратит денег?
Макар: Александра Вячеславовна.
Александра: Конечно, я. Тут вообще даже думать не надо.
– Удается ли совместно заниматься бытом, если ты сова, а Саша – жаворонок? Не сбивает ли это Саше ритм жизни и режим?
Макар: Это сбивает ритм жизни и режим мне. На самом деле, мне кажется, я вечером более активный, поэтому я вечером что-то делаю, а Саша утром. Потому что мне утром тяжело. Я утром хожу, брожу, с собаками выходим гулять – я иногда потом не помню, как мы вообще гуляли.
Александра: Распределяем обязанности, в общем.