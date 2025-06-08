Игнатов о подготовке к рождению сына: «Не прохожу какие-то специальные курсы. Рилсы смотрим. Думаю, уже будем в моменте со всем разбираться»
Фигурист Макар Игнатов рассказал, как готовится к рождению сына.
7 июня Игнатов вместе с супругой Александрой Трусовой посетил премию «Муз-ТВ» в Москве. Журналисты спросили, не проходит ли он специальные курсы в связи с предстоящим отцовством.
«Нет, не прохожу какие-то специальные курсы. Рилсы смотрим. Ну так, да, стараемся какую-то информацию узнавать, но, я думаю, уже будем в моменте со всем разбираться», – сказал Игнатов.
Также фигурист высказался о волнении перед появлением ребенка.
«Не знаю, мне кажется, Саша начинает больше волноваться, а я, наоборот, почему-то успокаиваюсь», – добавил он.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
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