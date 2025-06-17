Тарасова о стажировке Гуменника у Арутюняна: «Отношусь к этому положительно. Многие из ведущих одиночников с ним работали»

Тарасова поддержала решение Гуменника отправиться на стажировку к Арутюняну.

Петр Гуменник тренируется у Вероники Дайнеко в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится на сборах у американского тренера Рафаэля Арутюняна в Калифорнии.

«Возможно, они планировали эту поездку, чтобы проконсультироваться, отношусь к этому положительно.

Арутюнян — талантливый тренер, он подготовил немало спортсменов к чемпионатам мира и Олимпийским играм. У него огромный опыт, многие из ведущих одиночников с ним работали.

И ко мне тоже приезжали за советом, и я своих ребят возила к другим тренерам. Так что это полезная практика. Я так думаю, что Гуменник съездит на пару недель или месяц, а потом вернется и продолжит подготовку к квалификационному турниру», – сказала Татьяна Тарасова.