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Тарасова о стажировке Гуменника у Арутюняна: «Отношусь к этому положительно. Многие из ведущих одиночников с ним работали»

Тарасова поддержала решение Гуменника отправиться на стажировку к Арутюняну.

Петр Гуменник тренируется у Вероники Дайнеко в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится на сборах у американского тренера Рафаэля Арутюняна в Калифорнии. 

«Возможно, они планировали эту поездку, чтобы проконсультироваться, отношусь к этому положительно.

Арутюнян — талантливый тренер, он подготовил немало спортсменов к чемпионатам мира и Олимпийским играм. У него огромный опыт, многие из ведущих одиночников с ним работали.

И ко мне тоже приезжали за советом, и я своих ребят возила к другим тренерам. Так что это полезная практика. Я так думаю, что Гуменник съездит на пару недель или месяц, а потом вернется и продолжит подготовку к квалификационному турниру», – сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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