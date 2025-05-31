Ветлугин в новой короткой покажет финал истории жизни главного персонажа программ сезона-2023/24
Стала известна тема новой короткой программы фигуриста Матвея Ветлугина.
Как сообщает фан-группа Ветлугина, в короткой программе сезона-2025/26 спортсмен покажет финал истории жизни главного персонажа программ сезона-2023/24 – «Танго» и «Аппассионата».
Постановщиками стали Ольга Глинка и сам фигурист.
Новая произвольная программа Ветлугина поставлена на тему истории правления Александра II.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал VETLUGIN TEAM
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