Ветлугин в новой короткой покажет финал истории жизни главного персонажа программ сезона-2023/24

Стала известна тема новой короткой программы фигуриста Матвея Ветлугина.

Как сообщает фан-группа Ветлугина , в короткой программе сезона-2025/26 спортсмен покажет финал истории жизни главного персонажа программ сезона-2023/24 – «Танго» и «Аппассионата».

Постановщиками стали Ольга Глинка и сам фигурист.

Новая произвольная программа Ветлугина поставлена на тему истории правления Александра II.