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Загитова опубликовала музыкальный фрагмент из шоу «Ассоль»: «Как вам музыка и мой речитатив?»

Алина Загитова поделилась музыкальным фрагментом из ледового шоу «Ассоль».

Шоу Загитовой пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, фигуристка зачитала под музыку стихотворение из шоу.

«Эксклюзив 🔥 Фрагмент интро из рок-мюзикла на льду «Ассоль». Эту музыку мы написали совместно с Nansi&Sidorov, и я рада, что ребята напишут еще несколько музыкальных тем для «Ассоль».

Записываем на студии VK Records. Как вам музыка и мой речитатив? Делитесь в комментариях», – написала олимпийская чемпионка Загитова. 

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили

«Эти хмурые лица в этой глупой системе. Но все случится, если ты просто поверишь». Загитова прочитала стихотворение из своего шоу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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