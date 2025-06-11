Загитова опубликовала музыкальный фрагмент из шоу «Ассоль»: «Как вам музыка и мой речитатив?»
Алина Загитова поделилась музыкальным фрагментом из ледового шоу «Ассоль».
Шоу Загитовой пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
На видео, опубликованном в телеграм-канале, фигуристка зачитала под музыку стихотворение из шоу.
«Эксклюзив 🔥 Фрагмент интро из рок-мюзикла на льду «Ассоль». Эту музыку мы написали совместно с Nansi&Sidorov, и я рада, что ребята напишут еще несколько музыкальных тем для «Ассоль».
Записываем на студии VK Records. Как вам музыка и мой речитатив? Делитесь в комментариях», – написала олимпийская чемпионка Загитова.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили
«Эти хмурые лица в этой глупой системе. Но все случится, если ты просто поверишь». Загитова прочитала стихотворение из своего шоу
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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