Загитова о своем плейлисте: «Король и Шут», Pink Floyd, Queen, у Мэрилина Мэнсона есть хорошие песни. Я всеядная, слушаю даже шансон»
Алина Загитова заявила, что слушает Pink Floyd, Queen, Мэрилина Мэнсона и «КиШ».
27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».
– Вы анонсировали появление в мюзикле рок-музыкантов, которые будут петь вживую.
– Да, никакой фонограммы.
– Вы-то рок любите?
– Люблю. И в годы спортивной карьеры, и сейчас перед важными мероприятиями слушаю именно рок. Он помогает собраться, настроиться на победу.
– Кто же в вашем плейлисте?
– «Король и Шут», Pink Floyd, Queen... У Мэрилина Мэнсона тоже есть хорошие песни.
– А какой жанр вам абсолютно не близок?
– Нет такого. Я в этом плане всеядная. Слушаю разную музыку, даже шансон. Зависит от настроения, – ответила Загитова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости