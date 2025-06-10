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Загитова о своем плейлисте: «Король и Шут», Pink Floyd, Queen, у Мэрилина Мэнсона есть хорошие песни. Я всеядная, слушаю даже шансон»

Алина Загитова заявила, что слушает Pink Floyd, Queen, Мэрилина Мэнсона и «КиШ».

27 и 28 июня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представит в Санкт-Петербурге ледовый рок-мюзикл «Ассоль».

– Вы анонсировали появление в мюзикле рок-музыкантов, которые будут петь вживую.

– Да, никакой фонограммы.

– Вы-то рок любите?

– Люблю. И в годы спортивной карьеры, и сейчас перед важными мероприятиями слушаю именно рок. Он помогает собраться, настроиться на победу.

– Кто же в вашем плейлисте?

– «Король и Шут», Pink Floyd, Queen... У Мэрилина Мэнсона тоже есть хорошие песни.

– А какой жанр вам абсолютно не близок?

– Нет такого. Я в этом плане всеядная. Слушаю разную музыку, даже шансон. Зависит от настроения, – ответила Загитова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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ледовые шоу
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