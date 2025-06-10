Ирина Роднина: «Загитова — не уроженка Казани, она никогда за нее выступала. Наверное, там есть свои не менее значимые спортсмены»
Роднина считает, что в Казани есть не менее значимые спортсмены, чем Загитова.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой.
— Правильно ли называть спортивные объекты в честь олимпийских чемпионов?
— Правильнее сказать, что такие объекты должны носить имена олимпийских чемпионов.
Но Алина Загитова — не уроженка Казани, она никогда не выступала за Казань. Наверное, там есть свои не менее значимые спортсмены, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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