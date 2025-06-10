Роднина считает, что в Казани есть не менее значимые спортсмены, чем Загитова.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой.

— Правильно ли называть спортивные объекты в честь олимпийских чемпионов?

— Правильнее сказать, что такие объекты должны носить имена олимпийских чемпионов.

Но Алина Загитова — не уроженка Казани, она никогда не выступала за Казань. Наверное, там есть свои не менее значимые спортсмены, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.