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Ирина Роднина: «Загитова — не уроженка Казани, она никогда за нее выступала. Наверное, там есть свои не менее значимые спортсмены»

Роднина считает, что в Казани есть не менее значимые спортсмены, чем Загитова.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой. 

— Правильно ли называть спортивные объекты в честь олимпийских чемпионов?

— Правильнее сказать, что такие объекты должны носить имена олимпийских чемпионов.

Но Алина Загитова — не уроженка Казани, она никогда не выступала за Казань. Наверное, там есть свои не менее значимые спортсмены, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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