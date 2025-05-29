Ирина Роднина: «Больше чем уверена, что наши одиночники успешно пройдут олимпийскую квалификацию»

Ирина Роднина уверена, что российские фигуристы отберутся на Олимпиаду-2026.

Из россиян к олимпийскому квалификационному турниру допущены Аделия Петросян и Петр Гуменник .

– Допускаете, что Олимпиада может пройти без российских спортсменов?

– Нет. Допущены наши одиночники, осталось только пройти квалификацию. Больше чем уверена, что они ее успешно пройдут. Это сильнейшие ребята, особенно девушки. Плюс есть запасные, если вдруг что‑то случится, – сказала Роднина .

– Некоторые высказали мнение, что на месте одиночников не поехали бы на Олимпиаду в знак поддержки тех, кого не допустили. Как бы поступили вы?

– Я из того поколения, когда решение принимало государство. Сказали выступать – выступаем. Вы помните Олимпийские игры 1984 года, когда всю команду сняли и не было ни одного человека против? Вместе с нами тогда были и журналисты. Такими вопросами вы только разжигаете огонь. Если принимается решение, оно принимается не просто так. Страна поддерживает спортсменов, – добавила трехкратная олимпийская чемпионка.