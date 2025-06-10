Журова о школе Загитовой: «Я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд»
Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».
«Не согласна с мнением, что Алина недостойна, чтобы стадион был назван в ее честь. Но у меня есть четкая позиция, которая относится ко всем заслуженным и выдающимся спортсменам: я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд.
После смерти – пожалуйста, можно назвать в честь человека дворец спорта. Я также против памятников при жизни. Это моя личная позиция. Но при этом я вовсе не против Алины.
Я также против того, чтобы коммерческим школам присваивали имена спортсменов, если они сами не участвуют в их работе – не контролируют процессы, не занимаются с детьми.
Если имя спортсмена присваивается государственной школе – это другое дело: такая школа будет устойчивой, там всегда будут дети, стабильная работа, и не возникнет претензий, как это часто случается с частными школами», – заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.