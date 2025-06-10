Журова о школе Загитовой: «Я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд»

Журова считает, что спортивные объекты не стоит называть в честь живых людей.

Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».

«Не согласна с мнением, что Алина недостойна, чтобы стадион был назван в ее честь. Но у меня есть четкая позиция, которая относится ко всем заслуженным и выдающимся спортсменам: я против того, чтобы называть стадионы именами живых людей. Это плохая примета, на мой взгляд.

После смерти – пожалуйста, можно назвать в честь человека дворец спорта. Я также против памятников при жизни. Это моя личная позиция. Но при этом я вовсе не против Алины.

Я также против того, чтобы коммерческим школам присваивали имена спортсменов, если они сами не участвуют в их работе – не контролируют процессы, не занимаются с детьми.

Если имя спортсмена присваивается государственной школе – это другое дело: такая школа будет устойчивой, там всегда будут дети, стабильная работа, и не возникнет претензий, как это часто случается с частными школами», – заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.