  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о словах министра спорта Татарстана про школу Загитовой: «Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка»
57

Тарасова о словах министра спорта Татарстана про школу Загитовой: «Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка»

Тарасова оценила мнение о том, что рано называть арену в честь Загитовой.

Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что объект не будет называться в честь Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор».

«Он видел когда-нибудь, чтобы пожилые катались и завоевывали медали чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр? Не хочет назвать, но он временный человек, а Алина у нас останется навсегда.

Имена наших выдающихся спортсменов люди помнят всю жизнь. Его мнение для меня неинтересно и неправильно. Не считаю, что обязательно нужно называть стадион именем Загитовой, но так комментировать, тем более человеку, который занимает такой пост, неправильно.

У нас так приятно, что называют стадионы в честь выдающихся спортсменов. Алина из их региона, выдающаяся фигуристка. У них не скоро такие будут – он не доживет до того, чтобы еще кто-нибудь стал таким же выдающимся фигуристом», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Школа Загитовой
logoАлина Загитова
Владимир Леонов
женское катание
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Может быть, передадим название частной компании»
219вчера, 09:48
Татьяна Тарасова: «Очень хорошо, что в честь Загитовой возведут школу. Алина это заслужила»
8823 мая, 16:47
Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет
7823 мая, 12:40
Главные новости
Елизавета Худайбердиева: «Никаких отношений и претендентов на руку и сердце у меня нет. Пока отхожу от самого долгого брака в жизни – 20 лет со спортом»
6сегодня, 13:59
Загитова опубликовала музыкальный фрагмент из шоу «Ассоль»: «Как вам музыка и мой речитатив?»
102сегодня, 11:45Видео
Тарасова допустила, что на Олимпиаде в Италии не будет россиян: «Все для этого делают, оставили только двух человек. Будем молиться за наших ребят»
24сегодня, 10:25
Путин выразил Плющенко благодарность за активное участие в проведении общественно значимых мероприятий
41сегодня, 10:05
«Just for fun». Беременная Косторная показала, как делает поддержку с Куницей
32сегодня, 09:47Фото
Елизавета Худайбердиева: «Уверена, что наша пара прошла бы проверку ISU. Но мы понимали, что не являемся первым номером сборной»
6сегодня, 09:36
Худайбердиева о ледовых шоу: «Не представляю, какую новую концепцию можно предложить зрителю – все уже придумано нашими мастодонтами. За ними не угнаться»
7сегодня, 09:15
Худайбердиева о завершении карьеры: «Нет никакого сожаления, ощущения недосказанности. Для того, чтобы показать какую-то программу, есть шоу»
сегодня, 09:05
Татьяна Навка: «В этом сезоне мы запланировали 150 ледовых шоу в Сочи. Намерены побить собственные рекорды»
109сегодня, 08:09
Елизавета Худайбердиева: «Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку»
11сегодня, 06:43
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
126 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12