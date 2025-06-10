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Загитова о тренировках у Тутберидзе: «На боль и усталость не обращала внимания, говорила себе – ничего страшного, даже приятно. Все мы, спортсмены, немного мазохисты»

Алина Загитова рассказала, как проходили ее тренировки у Этери Тутберидзе.

– Известная история – в 13 лет Этери Тутберидзе отчислила вас из группы, посчитав, что не выкладываетесь на тренировках. Там же, в «Хрустальном», вы недолго поработали с Анной Царевой и решили возвращаться в родной Ижевск. Сами рассказывали: «Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне поблагодарить и проститься. А она вдруг произнесла: «Давайте еще раз попробуем». Если бы не заехали к ней с цветами, как бы сложилась ваша карьера?

– Я не люблю сослагательных наклонений.

– В дальнейшем-то у Тутберидзе не было к вам претензий по части самоотдачи?

– Ну... Разные возникали ситуации. Иногда меня приходилось подпинывать. Но в целом уже четко понимала, куда иду и зачем. Поэтому очень много тренировалась. Описать вам те дни в «Хрустальном»?

– Конечно.

– Каждое утро начиналось с беговой дорожки. Следом хореография, лед, растяжка. Час отдыха. Затем дополнительный урок с Людмилой Борисовной Шалашовой.

– Хореографом, мамой Даниила Глейхенгауза.

– Да. Мы тщательно отрабатывали программу перед зеркалом, разбирали каждый элемент. Потом ОФП, снова лед и заминка, в которую входит 45 минут бега, эллипс или велосипед. На выбор.

– Что предпочитали вы?

– Бег. Дальше опять растяжка. А перед отбоем – 50-минутный кросс вокруг пруда.

– В таком режиме – почти четыре года?!

– Да.

– Сейчас с содроганием вспоминаете этот «день сурка»?

– Нет. Но и не с радостью. И уж точно не готова повторить. С другой стороны, мы знали, что пахота приведет если не к олимпийской медали, то к какому-то результату.

– Поражаетесь, как вы, маленькая, хрупкая девочка, все это выдержали?

– Когда у тебя есть цель, на трудностях не зацикливаешься. Да и нагрузки в таком возрасте переносятся легче. На боль и усталость вообще не обращала внимания. Говорила себе – ничего страшного, это даже приятная боль. Все мы, спортсмены, немножечко мазохисты.

– Хотите, чтобы ваш ребенок прошел тот же путь?

– Сложный вопрос. Наверное, нет. Тяжело ведь не только спортсмену, но и его окружению. Мама, папа и бабушка положили на мою карьеру огромную часть своей жизни. Спасибо им за поддержку и понимание. За то, что гасили истерики, которые иногда случались, находили правильные слова, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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женское катание
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