Алина Загитова: «Подруг-фигуристок у меня нет и не было. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту»

Алина Загитова заявила, что у нее не было подруг среди фигуристок.

– Саша Трусова как-то сказала: «У меня нет подруг. В фигурном катании их быть не может». Согласны?

– Следующий вопрос.

– Переформулирую – у вас есть подруги-фигуристки?

– Нет.

– Были?

– Нет. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту.

– Что отвечаете, когда приглашают на свидания?

– По ситуации.

– Что может оттолкнуть вас от парня при первой встрече?

– Неискренность.

– Чувствуете ее сразу?

– Да. Плюс я очень эмпатична. Это и хорошая черта, и плохая.

– Что плохого-то?

– Боль всегда пропускаю через себя — даже если речь о малознакомых людях. Но если с кем-то близко общаюсь, такие моменты как раз позволяют лучше понять человека, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили