Алина Загитова: «Подруг-фигуристок у меня нет и не было. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту»
– Саша Трусова как-то сказала: «У меня нет подруг. В фигурном катании их быть не может». Согласны?
– Следующий вопрос.
– Переформулирую – у вас есть подруги-фигуристки?
– Нет.
– Были?
– Нет. Мои подруги вообще не имеют отношения к спорту.
– Что отвечаете, когда приглашают на свидания?
– По ситуации.
– Что может оттолкнуть вас от парня при первой встрече?
– Неискренность.
– Чувствуете ее сразу?
– Да. Плюс я очень эмпатична. Это и хорошая черта, и плохая.
– Что плохого-то?
– Боль всегда пропускаю через себя — даже если речь о малознакомых людях. Но если с кем-то близко общаюсь, такие моменты как раз позволяют лучше понять человека, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили