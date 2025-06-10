Алина Загитова: «В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо, что многие воспринимают как звездную болезнь»

Загитова рассказала, в чем проявляются ее «бунтарские» черты характера.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в конце июня представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Ассоль», где исполнит главную роль.

– Про свою героиню вы говорите: «Наша Ассоль – бунтарка». Это и в вашем характере?

– Конечно. Мне кажется, все мы в какой-то степени бунтари. Разве у вас в подростковом возрасте не было этой черты?

– Скорее нет, чем да. А у вас в чем проявляется?

– Приведу пример. В шоу-бизнесе все любят при встрече обниматься, в щечку целоваться. Для меня это неприемлемо. Что многие воспринимают как звездную болезнь. Считают высокомерной, холодной. Но у каждого свои личные границы. Мои – вот такие, и я не хочу, чтобы их нарушали.

– Ясно.

– Я в принципе нетактильный человек. И в этом смысле не боюсь идти наперекор обществу.

– Выкрашенные недавно волосы в фиолетовый цвет – из той же серии?

– Да! Кто-то поступка не понял. Но мне все равно. Захотела – сделала, – сказала фигуристка.

Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили