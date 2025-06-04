Губерниев об убытках Норвегии на ЧМ: «Ребят, если вы хотите и дальше быть в говне, пожалуйста. Вся политика FIS последние годы направлена на убийство лыжных гонок»

Дмитрий Губерниев назвал лыжные гонки «местечковым» видом спорта.

По информации VG, организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.

«Есть ощущение, что проблема именно в лыжных гонках идет со стороны [международной федерации] FIS – они начали причесывать дистанции странным образом. Вся политика FIS последние годы была направлена на убийство лыжных гонок.

Дело не только в нас. При этом если в таких европейских странах, как Италия, Германия, Франция, не жалеют об отсутствии россиян, ведь они чаще поднимаются на пьедестал, то в Норвегии цифры телерейтингов без русских очень сильно упали.

Называя вещи своими именами, лыжные гонки – довольно местечковый вид спорта. Это не теннис и не футбол. И когда здесь соревнуются две большие лыжные державы – это как Россия – Канада, или СССР – Канада в хоккее в лучшие годы. Так что Россия и Норвегия в лыжах двигали этот вид спорта вперед.

Когда не стало нас, получилось, что норвежцы назло кондуктору пошли пешком, выстрелили себе в ногу при этом, а потом уши еще отморозили назло мамам. Мы же видим зрительский интерес. Людей же не обманешь. Телерейтинги, реклама, прибыль связаны как раз с интересом смотрения.

В Норвегии сейчас это все не очень интересно, потому что русских нет. Кто‑то должен пытаться обыгрывать Клэбо, а он сам, его партнеры и девчонки должны побеждать в условиях конкуренции, выигрывать у российских лыжников. То есть норвежцы и FIS стреляют себе в ногу, повторюсь.

Ребят, если вы хотите и дальше быть в говне, пожалуйста. Но мы все прекрасно понимаем, что как бы там ни было, FIS – заложники всех политических моментов, прежде всего. Мы помним, что FIS были согласны, чтобы мы выступали. Это скандинавы нас выгоняли с соревнований. И даже если мы вернемся, скандинавы еще долго нас пускать не будут. Надо отдавать себе в этом отчет.

Мы можем соревноваться во Франции, Германии, Австрии, Италии… В Скандинавии мы выступать не будем, включая Финляндию. В Чехии тоже не будем. Это вопрос, который нужно задавать политикам прежде всего. А страдают люди и страдают федерации», – сказал спортивный комментатор Губерниев .