Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали фото из отпуска в Японии
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию в танцах на льду, опубликовали фото из отпуска в Японии.
Пара посетила Токио.
«Япония, ты была чем-то особенным 🇯🇵♥️», – написала Дэвис в соцсети.
В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин заняли 8-е место на чемпионате Европы и 10-е на чемпионате мира.
Фото: instagram.com/di__davis
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дианы Дэвис
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