Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали фото из отпуска в Японии

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин , выступающие за Грузию в танцах на льду, опубликовали фото из отпуска в Японии.

Пара посетила Токио.

«Япония, ты была чем-то особенным 🇯🇵♥️», – написала Дэвис в соцсети.

В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин заняли 8-е место на чемпионате Европы и 10-е на чемпионате мира.

Фото: instagram.com/di__davis