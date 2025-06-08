Хореограф Морошкин опубликовал фрагмент произвольной программы Гуменника
Николай Морошкин показал фрагмент произвольной программы Петра Гуменника.
«Наше совместное творчество с Надеждой Кохановой вы сможете увидеть в новой произвольной программе Петра Гуменника», – написал хореограф.
Ранее сообщалось, что постановщиком произвольной программы Гуменника является Илья Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Николая Морошкина
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