Хореограф Морошкин опубликовал фрагмент произвольной программы Гуменника

Николай Морошкин показал фрагмент произвольной программы Петра Гуменника.

«Наше совместное творчество с Надеждой Кохановой вы сможете увидеть в новой произвольной программе Петра Гуменника», – написал хореограф.

Ранее сообщалось , что постановщиком произвольной программы Гуменника является Илья Авербух.