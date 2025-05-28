Авербух и Гуменник завершили работу над произвольной программой.

«На днях успешно завершили работу над новой произвольной программой Петра Гуменника .

В этот раз мы вновь работали совместно с Еленой Масленниковой — моим постоянным соавтором и надежным творческим партнером, с которым нас связывают многие яркие проекты. В постановке шагов и дорожек помогал Андрей Ежлов. Одна из моих задач — привлекать к работе талантливых ребят, полных энергии и свежих идей.

Отдельная благодарность Петру за доверие, вовлеченность и погружение в процесс. Удачи в новом сезоне!» – написал хореограф Илья Авербух .