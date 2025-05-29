Алина Горбачева: «Девочка на шаре» Валиевой – программа, которая мне запомнилась на всю жизнь. Очень подходила Камиле, она ее красиво катала»

Алина Горбачева составила портрет идеального фигуриста.

— У кого самый крутой сальхов?

— Влад Дикиджи.

— Риттбергер.

— Илья Малинин.

— Лутц.

— Влад Дикиджи.

— Аксель.

— Илья Малинин.

— Флип.

— Петр Гуменник.

— Тулуп.

— Камила Валиева.

— Дорожки.

— По катанию нравится Каролина Костнер.

— Вращения.

— Камила Валиева.

— Передача образа.

— Сложный вопрос, смотря какой образ. Если говорить про постановку, то назову Камилу Валиеву и ее «Девочку на шаре». Это такая программа, которая мне запомнилась на всю жизнь. Очень подходила Камиле, она ее красиво катала.

— Владение коньком.

— Наверное, Джейсон Браун.

— Характер и сила духа.

— Аня Щербакова и Саша Трусова, — сказала бронзовый призер чемпионата России.