Алина Горбачева: «Девочка на шаре» Валиевой – программа, которая мне запомнилась на всю жизнь. Очень подходила Камиле, она ее красиво катала»
Алина Горбачева составила портрет идеального фигуриста.
— У кого самый крутой сальхов?
— Влад Дикиджи.
— Риттбергер.
— Илья Малинин.
— Лутц.
— Влад Дикиджи.
— Аксель.
— Илья Малинин.
— Флип.
— Петр Гуменник.
— Тулуп.
— Камила Валиева.
— Дорожки.
— По катанию нравится Каролина Костнер.
— Вращения.
— Камила Валиева.
— Передача образа.
— Сложный вопрос, смотря какой образ. Если говорить про постановку, то назову Камилу Валиеву и ее «Девочку на шаре». Это такая программа, которая мне запомнилась на всю жизнь. Очень подходила Камиле, она ее красиво катала.
— Владение коньком.
— Наверное, Джейсон Браун.
— Характер и сила духа.
— Аня Щербакова и Саша Трусова, — сказала бронзовый призер чемпионата России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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