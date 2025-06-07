Медведева, Трусова и Игнатов посетили премию «Муз-ТВ»
Медведева, Трусова и Игнатов посетили премию «Муз-ТВ».
Вручение премий в области популярной музыки проходит сегодня на «Live Арене» в Подмосковье.
На красной дорожке премии появилась двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Также мероприятие посетили серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и ее супруг Макар Игнатов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Муз-ТВ
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