  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о забеге на Никольской: «Зарубы не было, постарались пробежать как ноги бегут. Стоим, друг на друга смотрим и не знаем, что делать, куда вставать»
13

Медведева о забеге на Никольской: «Зарубы не было, постарались пробежать как ноги бегут. Стоим, друг на друга смотрим и не знаем, что делать, куда вставать»

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что пока не хочет пробежать марафон.

В Москве проходит Неделя легкой атлетики. Медведева выиграла шоу-забег на Никольской на дистанции 60 метров, второе место заняла еще одна фигуристка Елизавета Худайбердиева, третье – гимнастка Маргарита Мамун.

– Зарубы не было. Постарались пробежать как у нас ноги бегут. Мне кажется, это то же самое, что сейчас бегунов поставить на коньки и наперегонки их пустить: кто быстрее. Мы ни техники, ни правил не знаем. Стоим, друг на друга смотрим и не знаем, что делать, куда вставать. Пробежали как пробежалось.

Очень классная атмосфера. Самый большой заряд дают зрители, которые заинтересованы в мероприятии. Обстановка праздничная, нет спортивного нагнетания. Все проходит достаточно праздничное, это классно.

– Может, конькобежный спорт попробуете?

– Нет, спасибо. Предложений поучаствовать в подобных турнирах не было. Я и на хоккейных коньках никогда не стояла в своей жизни.

– Сейчас много спортсменов уходит в марафонский бег. У вас не было такого опыта или желания?

– Нет, пока что нет. Мне кажется, чтобы пробежать марафон, нужна тотальная подготовка. Невозможно просто так подумать: «О, хочу пробежать марафон, запишусь‑ка, завтра как раз в 8 утра начинается».

Мне кажется, ни суставы, ни мышцы, ни менталка не выдержит. Надо принять осознанное решение, что я хочу в течение 3-4 месяцев подготовиться сначала к полумарафону. Есть же короткие забеги на 5 километров, полумарафон, а потом уже взять такую высоту, как марафон. Не знаю, пока что для меня это слишком, и у меня ни времени, ни сил пока что нет для такого, – ответила Медведева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
забег на Никольской
женское катание
Марафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о «Забеге на Никольской»: «Невозможно привыкнуть, что тебя постоянно откуда‑то отстраняют. Когда видишь международные соревнования у нас в стране — это как само собой разумеющееся»
426 июня, 19:48
Медведева о российских и международных стартах: «Это разные вещи. Не то что это хорошо, а это плохо. Просто рыбу с мясом сравнивать тяжело»
146 июня, 19:34
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили
1496 июня, 16:50
Главные новости
Роман Костомаров получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы» за шоу «Работяги»
222 минуты назадВидео
Губерниев об игре Загитовой на пианино: «Главное, чтобы Алина оставалась фигуристкой, а то вдруг она пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу»
942 минуты назад
Иван Букин поставил новую короткую программу Дмитрию Алиеву
657 минут назадФото
Дай Дайвэй о четверных Гуменника: «Я стою и думаю: «## ### себе». С таким ростом – и такие прыжки»
10сегодня, 13:48
Китайский фигурист Дай Дайвэй считает себя наполовину русским: «Я будто сделан из двух частей. Русский характер – мы сильные, сдаваться нельзя»
20сегодня, 13:37
Дмитрий Козловский: «Мы прочитали в интернете какие-то абсолютно непонятные вещи. Пожалуйста, не мешайте людям работать. Мы тренируемся, готовимся к новому сезону»
130сегодня, 12:41
Алина Загитова показала, как играет на пианино
67сегодня, 09:31Видео
Миронова и Устенко проводят сбор в США, сообщила их тренер: «Нацелены провести спарринги с парами, которые будут прямыми соперниками в олимпийском цикле»
28сегодня, 08:45
Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали фото из отпуска в Японии
27сегодня, 07:28Фото
«Приходится вставать в 5 утра, чтобы найти хороший лед». Репонд рассказала о проблеме с катками для тренировок
12сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
126 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12