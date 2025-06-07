Медведева о забеге на Никольской: «Зарубы не было, постарались пробежать как ноги бегут. Стоим, друг на друга смотрим и не знаем, что делать, куда вставать»

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что пока не хочет пробежать марафон.

В Москве проходит Неделя легкой атлетики. Медведева выиграла шоу-забег на Никольской на дистанции 60 метров, второе место заняла еще одна фигуристка Елизавета Худайбердиева, третье – гимнастка Маргарита Мамун.

– Зарубы не было. Постарались пробежать как у нас ноги бегут. Мне кажется, это то же самое, что сейчас бегунов поставить на коньки и наперегонки их пустить: кто быстрее. Мы ни техники, ни правил не знаем. Стоим, друг на друга смотрим и не знаем, что делать, куда вставать. Пробежали как пробежалось.

Очень классная атмосфера. Самый большой заряд дают зрители, которые заинтересованы в мероприятии. Обстановка праздничная, нет спортивного нагнетания. Все проходит достаточно праздничное, это классно.

– Может, конькобежный спорт попробуете?

– Нет, спасибо. Предложений поучаствовать в подобных турнирах не было. Я и на хоккейных коньках никогда не стояла в своей жизни.

– Сейчас много спортсменов уходит в марафонский бег. У вас не было такого опыта или желания?

– Нет, пока что нет. Мне кажется, чтобы пробежать марафон, нужна тотальная подготовка. Невозможно просто так подумать: «О, хочу пробежать марафон, запишусь‑ка, завтра как раз в 8 утра начинается».

Мне кажется, ни суставы, ни мышцы, ни менталка не выдержит. Надо принять осознанное решение, что я хочу в течение 3-4 месяцев подготовиться сначала к полумарафону. Есть же короткие забеги на 5 километров, полумарафон, а потом уже взять такую высоту, как марафон. Не знаю, пока что для меня это слишком, и у меня ни времени, ни сил пока что нет для такого, – ответила Медведева.